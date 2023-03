Friburgo-Juve, Del Piero mette in guardia i bianconeri: ecco cosa ha detto

Cresce l'attesa per il match di questa sera tra Friburgo e Juventus , in programma alle 18:45. In palio c'è l'accesso ai quarti di finale di Europa League , con i bianconeri che partono dal vantaggio di una rete maturato all'andata.

Del Piero mette in guardia la Juve

Ai microfoni di Sky, Del Piero ha messo in guardia la Juventus sulle difficoltà che troverà in terra tedesca: "Credo che la Juve debba vincere di squadra, va in un posto dove non dico che pensi di aver già vinto dopo aver meritato all’andata, ma in Germania ci sono squadre come il Friburgo che hanno una loro identità. E in casa lo dimostrano ancora meglio. La Juve rimane sempre tra le più grandi a livello internazionale e il Friburgo vuole fare l’impresa. Il passaggio del turno per la Juve potrebbe essere molto importante a livello morale, ma se lo devono andare a conquistare".