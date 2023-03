Friburgo-Juve: probabili formazioni

FRIBURGO - Nel 4-2-3-1 del Friburgo Doan, Holer e Grifo agiranno alle spalle dell'unica punta Gregoritsch. Indisponibile Lienhart. Al centro della difesa con Ginter c'è Gulde. Hofler ed Eggestein in mezzo al campo. Nella Juve Di Maria e Chiesa partiranno dalla panchina, pronti ad entrare a gara in corso. A supportare Vlahovic in attacco c'è Kean. Spazio a Fagioli a centrocampo con Locatelli e Rabiot. Alex Sandro è out, Gatti pronto a completare il reparto difensivo con Bremer e Danilo.