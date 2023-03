Una scena incredibile è avvenuta durante la sfida tra Friburgo e Juve, vinta dai bianconeri per 2-0 con pass per i quarti di finale staccato in scioltezza. Durante la partita un gesto inconsulto da parte dei tifosi di casa poteva portare alla tragedia. Siamo nella ripresa quando al 57' dagli spalti piove in campo un tubo di gomma enorme che sfiora il difensore brasiliano della Juve Bremer. Fortunatamente nessun problema, solo un pizzico di paura.