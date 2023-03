La Juve e la curiosa reazione della panchina al gol di Vlahovic 

Un gol per tornare a sorridere dopo un periodo tutt'altro che entusiasmante. Dusan Vlahovic si riprende la Juve dopo le critiche e le polemiche per un'astienza da gol che stava diventando preoccupante. Si è sbloccato in Europa League regalando alla Juve i quarti e a se stesso una prestazione finalmente all'altezza della sua fama. La panchina della Juve ha accolto in un modo particolare la rete, mostrando grande tensione prima del penalty ed esplodendo in una grandissima gioia collettiva dopo il gol.