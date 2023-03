La Lazio perde - come all'andata - per 2-1 contro l’Az Alkmaar e saluta la Conference League. La missione in Olanda si apre con il gol di Felipe Anderson al 21’. Poi Karlsson pareggia i conti dopo 7’. Nella ripresa Pavlidis sigla il sorpasso. Tante le occasioni per gli olandesi, minime quelle dei biancocelesti. Ora a Sarri rimane solo il campionato e l’obiettivo quarto posto. Di coppe da giocare non ce ne sono più.