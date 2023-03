Sorteggi Europa League e Conference: tutti i rischi per le squadre italiane

Juve e Roma tra le migliori otto di Europa League e ora gustiamoci il brivido del sorteggio per gli accoppiamenti dei quarti di finale, che inizieranno a delineare la strada verso la finale di Budapest del 31 maggio, attraverso la composizione anche del tabellone delle semifinali. L’appuntamento con l’urna di Nyon è fissato per oggi alle 13 per conoscere il destino di bianconeri e giallorossi. Il primo spauracchio è proprio il derby, che magari non sarebbe gradito così presto ma che, in ogni caso, spalancherebbe le porte delle semifinali ad una italiana. Guardando le possibili avversarie, il pericolo numero uno arriva naturalmente dalla Premier League. Il Manchester United , che aveva già indirizzato la qualificazione con il 4-1 dell’andata, ha completato l’opera vincendo anche in casa del Betis Siviglia: 1-0 firmato Marcus Rashford che, con questo gol, ha superato Cristiano Ronaldo nella classifica dei migliori marcatori dello United nelle competizioni europee, salendo al sesto posto a quota 25. I Red Devils non sono però soltanto Rashford, basti a pensare a Bruno Fernandes, Sancho, Anthony, Casemiro, Fred, Varane. E dopo le grandi difficoltà di inizio stagione, Erik ten Hag è riuscito a dare un’identità precisa alla squadra che ha risalito prepotentemente la classifica in campionato - è terzo alle spalle di Arsenal e Manchester City - e ha vinto la Coppa di Lega.

Ciao Arsenal

La sorpresa arriva invece dallo Sporting Lisbona, capace di eliminare ai rigori l’Arsenal, capolista in Premier League e grande favorito per la vittoria della coppa. I portoghesi, quarti in campionato, diventano così la mina vagante nell’urna di Nyon proprio perchè capaci di questa grande impresa, innescata dal gol di cineteca, da centrocampo, di Pedro Gonçalves che è valso l’1-1 con cui si sono chiusi i tempi regolamentari e i supplementari. Finale 6-4 per la squadra di Ruben Amorim: decisivo l’errore di Martinelli dal dischetto.

Le altre

Dopo i pesi massimi, ci sono insidie sparse qua e là. Come il Bayer Leverkusen, che si è sbarazzato senza affanni del Ferencvaros replicando in Ungheria il 2-0 dell’andata. I rossoneri sono noni in Bundesliga, a -18 dal Bayern Monaco capolista, ma hanno comunque qualità interessanti: la stella è Florian Wirtz, in assenza dell’ex romanista Schick, attualmente infortunato, ma un pensiero lo meritano pure Moussa Diaby e l’iraniano Sardar Azmoun. Attenzione pure al Siviglia, sconfitto 1-0 in casa del Fenerbahçe ma promosso con gran sofferenza grazie al 2-0 dell’andata. Gli andalusi di Jorge Sampaoli stanno faticando tremendamente in Liga (sono tredicesimi a due punti dalla retrocessione) ma stanno facendo strada in Europa e restano una squadra ruvida e con individualità interessanti. A cominciare dal centravanti En-Nesyri, protagonista con il Marocco ai Mondiali come il portiere Bono, per proseguire con la coppia di terzini Montiel e Acuña, campioni del mondo con l’Argentina, con Rakitic e con alcune vecchie conoscenze del calcio italiano come Suso, Lamela, Ocampos e il Papu Gomez, ora fermo dopo un’operazione alla caviglia. Insieme agli spagnoli, occhio pure al Feyenoord, capolista in Olanda e capace di spazzare via 7-1 lo Shakhtar Donetsk con le doppiette di Idrissi e Kocku, i gol di Santiago Jimenez, Jahanbakhsh e Danilo. La squadra di Arne Slot gioca bene e segna tanto. La Cenerentola è l’Union Saint-Gilloise: i belgi, espressione di un quartiere di Bruxelles, hanno raggiunto un traguardo storico superando l’Union Berlino per 3-0.

Conference League

Alle 14, sempre a Nyon, saranno definiti pure i quarti di finale e il tabellone delle semifinali di Conference League, che porteranno alla finale di Praga del prossimo 7 giugno. La Fiorentina appare in pole position: tra le possibili avversarie occhio a Nizza, Az Alkmaar (che ha fatto fuori la Lazio), Basilea e West Ham, che però è in ritardo in campionato. Più abbordabili Gent, Anderlecht e Lech Poznan.