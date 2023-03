Arsenal-Sporting, il gol di Goncalves da centrocampo è da Premio Puskas!

LONDRA - La grande favorita per la vittoria finale dell'Europa League, l'Arsenal, viene eliminata dallo Sporting Lisbona. I Gunners, che in Premier League sono primi davanti al Manchester City, dopo il 2-2 dell'andata non vanno oltre l'1-1 in casa e perdono ai calci di rigore (decisivo l'errore di Martinelli). Il vantaggio al 19' firmato da Xhakha viene pareggiato dall'eurogol di Gonçalves da centrocampo: da quasi 50 metri il portoghese indovina una parabaola perfetta che sorprende Ramsdale e si insacca in porta. Una rete bellissima che si candida alla vittoria del Premio Puskas come miglior gol dell'anno.