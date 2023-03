Europa League, Pessotto dopo il sorteggio: "Sporting impegnativo, ma siamo la Juve"

Subito dopo il sorteggio dei quarti di finale di Europa League che ha visto la Juve accostata allo Sporting Lisbona, il dirigente bianconero Pessotto ha commentato così l'abbinamento: "Sarà una bella sfida contro un'avversaria forte, l'ha dimostrato anche ieri contro l'Arsenal che era una delle pretedenti alla vittoria finale. Anche lo Sporting è reduce da un girone di Champions andato male, quindi avrà voglia di fare bene in questa competizione come noi. Questo è un sorteggio impegnativo. Affrontiamo una squadra giovane e forte, anche se in campionato insegue il Benfica. Nel caso in cui dovessimo essere bravi a passare il turno incontreremo una tra Manchester United e Siviglia. Siamo la Juventus, abbiamo il dovere di lottare fino alla fine. Saranno preoccupate anche le altre perché al completo siamo competitivi".