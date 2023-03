Focus sullo Sporting Lisbona, avversario della Juve e mattatore dell'Arsenal

Lo Sporting Lisbona non è affatto una squadra da sottovalutare, come ribadito da Pessotto subito dopo il sorteggio dei quarti di finale di Europa League. La compagine portoghese è riuscita a eliminare l'Arsenal nel doppio confronto, ma soprattutto è in ottima forma, visto che negli ultimi tre mesi ha perso soltanto tre partite in stagione. In campionato occupa il quarto posto della classifica, a quindici lunghezze dalla capolista Benfica, mentre in Europa League è subentrata dopo l'eliminazione dalla Champions.