Moviola Friburgo-Juve, giusto annullare il gol a Vlahovic: era fuorigioco

Alla mezzora del primo tempo viene tolto un gol alla Juve: serve tracciare due linee, per valutare dapprima la posizione di Bremer - che è ampiamente regolare - ma soprattutto quella di Vlahovic. Sul tentativo di Kean dopo la traversa colpita dal difensore brasiliano, l’attaccante serbo si trova infatti leggermente in fuorigioco. Serve l’intervento del Var per cancellare l’1-0. Protestano i bianconeri sul contatto in area tra Fagioli e Ginter: lasciar proseguire l’azione è la scelta giusta. Corretto, in precedenza, anche concedere l’angolo al Friburgo quando Szczesny para oltre la linea sull’occasione di Gregoritsch. Il braccio largo di Gunter viene punito con il rigore e l’espulsione (secondo giallo, la prima ammonizione fa seguito a un fallo su Vlahovic) in chiusura di un primo tempo nel quale non mancano gli episodi arbitrali.