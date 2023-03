Roma, torna l'incubo degli ultras del Feyenoord. Gualtieri: "Piantedosi vieti la trasferta"

Le parole del sindaco

E se lo scorso settembre,in occasione del match dei gironi di Europa League in casa della Lazio la trasferta a Roma fu vietata ai sostenitori del Feyenoord, il sindaco Roberto Gualtieri si augura che il divieto venga applicato anche per la sfida del prossimo 20 aprile all'Olimpico: "Ho chiesto al ministro Piantedosi di valutare di lavorare a partire dall'ipotesi del divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord - ha detto il primo cittadino - e quindi di avere un atteggiamento molto duro a tutela della città di Roma e del Paese, perché abbiamo già visto episodi di violenza molto gravi. Poi a maggior ragione per un momento così delicato per la città. Ho chiamato il ministro Piantedosi Gli ho espresso la mia preoccupazione per questo incontro che avviene proprio alla vigilia dell'arrivo degli ispettori del BIE per l'EXPO di Roma, quindi - ha concluso Gualtieri - c'è un'ulteriore ragione per avere particolare attenzione Ho trovato piena disponibilità da parte del ministro a fare gli interventi più appropriati".