Sporting Lisbona, Amorim su tutte le furie in vista della Juve

Ruben Amorim aveva ammonito i suoi alla vigilia del match in trasferta con il Casa Pia : “La priorità è il campionato e chi non farà bene non giocherà contro la Juve ”. I suoi, intesi come i calciatori dello Sporting Lisbona , hanno sì vinto 4-3 ,a soffrendo mica poco: avanti con un gol di Trincao , ripresi da Martins , di nuovo avanti con Trincao e ancora una volta riacciuffati da Soma , in avvio di ripresa si sono portati avanti per la terza volta con Goncalves e fatti riprendere da Carodoso , espulso due minuti più tardi.

Verso Juve-Sporting, Amorim: "Con questa mentalità non vinceremo"

C’è voluto il terzo gol di giornata di Trinaco, a cinque minuti dalla fine, per spuntarla. A fine gara Amorim ha così sbottato: “I giocatori dello Sporting devono capire che in un club come questo non ci sono giorni di riposo. Dobbiamo preparare la partita con la Juve, se abbiamo questa mentalità non riusciremo a vincere”. Un duro monito mentre si lavora per recuperare Paulinho: l’attaccante ha saltato le ultime due partite per una fascite plantare.