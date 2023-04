Juve, grigliata di Pasquetta su un prato speciale

Prima l'allenamento, accompagnati dagli applausi dei tifosi che hanno raggiuinto la Continassa per sostenere Pogba e compagni, in campo a differenza degli acciaccatai Vlahovic e De Scigilio. Poi un mento di relax con cui scandire l'attesa in vista di Juve-Sporting Lisbona, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League (giovedì 13 aprile, ore 21).