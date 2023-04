Juve, Allegri parla di Paredes: rivivi la diretta

14:50

14:47

Allegri: Pogba convocato, vorremmo averlo al top per il finale

"Pogba è convocato. Sarebbe importante averlo al top per il finale di stagione, non diementichiamo che manca ancora tanto per finire la stagione. Il 3-4-3? Deciderò domattina: dovremo fare una partita aggressiva, con equilibrio e compatti. Giochiamo in casa, dobbiamo cercare di vincere. La partita è su 180 minuti, bisogna provare a vincere, come dico da quando è stato tolto il gol in trasferta. Chiesa sta molto meglio: sul tridente, quattro attaccanti... Vediamo domani La mia miglior versone della Juve? Quella che vince..."

14:42

Allegri: Vlahovic? Anche Ronaldo è stato criticato. E su Paredes...

"Le critiche a Vlahovic? Ci sono state anche a Ronaldo. Vlahovic ritroverà il gol, questi sono passaggi della carriera, deve rimanere sereno. Ricordiamoci che Rabiot, se non sbaglio, qualcuno non lo voleva più vedere in campo... Vlahovic è molto bravo: è solo un momento in cui non fa gol. Paredes? A Pasquetta abbiamo mangiato bene e abbiamo fatto una bella chiacchierata. Lo abbiamo voluto fortemente, capisco un po' di frustrazione per chi gioa meno, ho fiducia in tutti i ragazi a disposizione. E sono contento che abbia avuto questa reazione, vuol dire che ci tiene a far bene questi ultimi due mesi. Vincere la competizione? E' più facile vincere una partita, L'Europa League è una competizione importante, con squadre forti. Sarebbe un successo tornare a giocare una finale: mancano però quattro partite e pensiamo a quella di domani"

14:35

Allegri: Alex Sandro e Vlahovic ok

Interviene anche Allegri: "Lo Sporting è una squadra organizzata, ha un allenatore giovane, dopo 19 anni hanno vinto il titolo. Domani sarà un primo passo importante per poi prenderci il passaggio del turno a Lisbona. Sono a disposizione Alex Sandro e Vlahovic, non De Sciglio che speriamo di riavere per il Sassuolo. Pressione? Alla Juve c'è sempre pressione. Abbiamo due mesi importanti, occorre fare un passettino per volta, la squadra è solida, da queste esperienze ci siamo rafforzati: squadra, società e io in primis. Pensiamo al campo, la società pensa a difenderci. In campionato abbiamo fatto 59 punti, vediamo quanti ne faremo ora, ma non cambia: sul campo i ragazzi si sono dimostrati la seconda forza, e questo deve essere chiaro a tutti. E saremmo pazzi a prendere sotto gamba lo Sporting: ha tecnica, è organizzato, ha eliminato l'Arsenal che è in vetta alla Premier".

14:30

Danilo: Vlahovic tornerà a fare la differenza

"Quello che faccio ora non è differente da quanto fatto al mio arrivo. C'è una gerarchia da rispettare, ho sempre fatto questo lavoro, aiutare i giovani e aiutare chi è in difficoltà. Lazio? Va fatta una valutazione diversa, la Lazio spesso non ti fa giocar bene per i primi 70', negli ultimi minuti siamo stati vicini al pari, dobbiamo essere consapevoli che le partite durano 90': capita che le squadre non ti facciano giocar bene, ma puoi vincere negli ultimi minuti. Gatti? Per me è un esempio per tutti, arriva dalla B alla Juve, resta 6-7 mesi senza giocare, ma resta sul pezzo. E quando ha l'occasione mostra di essere da Juve. Sono contento del suo percorso, sa che può migliorare, è umile. Vlahovic? Fa parte di un percorso, può superarlo con lavoro e pazienza. Parliamo spesso: è tranquillo, pensa a fare il meglio prima per la squadra. E' una difficoltà momentanea che passerà. E quando tornerà a segnare fara la differenza: ma il suo lavoro non è solo quello".

14:30

Danilo: serve la Juve migliore

Il primo a parlare è Danilo: "Domani servirà la miglior Juve: lo Sporting ha eliminato l'Arsenal che è al comando in Premier. Il mio rinnovo? Ho scelto senza dubbi, con la Juve ho sempre avuto buona sinergia, una scelta di cuore. Se lo consiglierei a Di Maria? Sono scelte personali". Danilo torna a parlare della sfida di domani: "In questo momento può arrivare un po' di stanchezza, a fare la differenza sarà chi manterrà un atteggiamento simile al resto della stagione. Bremer? Mangia tutti fisicamente. Fuori dal campo ascolta sempre e vuole imparare, ogni tanto anche troppo. E' bravissimo e può diventarlo sempre più. Il ricorso? L'ansia è normale, cerchiamo di parlarne meno possibile e pensare al campo: quello che accade fuori riguarda la società".

14:20

14:15

13:30

I precedenti

E' uno solo il precedente tra Juventus e Sporting Lisbona: risale alla fase a gironi della Champions League 2017/18. A Torino finì 2-1 per la Juventus, in Portogallo la gara è terminata 1-1.

Torino, Allianz Stadium