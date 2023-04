Slot: "Meglio non incontrare Mourinho in finale"

INVIATO A ROTTERDAM - Lo descrivono come un tipo presuntuoso e scostante, in realtà Arne Slot si presenta alla rivincita contro la Roma con il sorriso di chi cerca di alleggerire la tensione. «Non voglio dire che dobbiamo vincere per forza la partita d'andata - spiega - anche se con l'aiuto dei nostri tifosi spero di farlo. Magari anche un pareggio può essere un risultato positivo. Anche se mi pare che loro all'Olimpico in Europa non abbiano mai perso». Gli facciamo notare che la Roma invece ha perso con il Betis: «Ah vero beh, buono a sapersi. Comunque noi non stiamo preparando la partita come se fosse la rivincita di Tirana. E' chiaro che se un giornalista mi chiede: "Senti un desiderio di rivalsa?" io rispondo di sì. Ma è normale nello sport, a prescindere dalla competizione. Io mi auguro che il Feyenoord giochi una partita di alto livello, proprio come in quella finale, ma che ottenga un risultato diverso».

Mourinho, le parole di Slot

Slot non è un ammiratore di Mourinho. Ha già spiegato di non considerare divertente il suo calcio. Ma ne rispetta enormemente il curriculum: «Mourinho è uno dei grandi del calcio mondiale. Il fatto che io mi senta più vicino al modo di ragionare di Guardiola non significa che non abbia stima di José, che peraltro non conosco come persona. Anzi, dico questo: sono contento di affrontarlo in un quarto di Europa League e non in un'altra finale, perché lui di solito le finali le vince». Gimenez, la stellina dell'attacco del Feyenoord, ha caricato i tifosi che riempiranno lo stadio de Kuip. Non c'è il rischio di caricare troppo l'emotività come è successo alla Real Sociedad nel turno precedente? «Io non credo. E credo che gli spagnoli non siano riusciti a battere la Roma perché contro la Roma è difficilissimo segnare. Si difendono con una linea a cinque e con due centrocampisti difensivi. E' dura entrare. Ma ci proveremo: siamo cresciuti nel corso della stagione, siamo molto più forti di qualche mese fa».