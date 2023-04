Feyenoord-Roma, dove vederla in tv e probabili formazioni

Partita: Feyenoord-Roma

Feyenoord-Roma, match valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League, è in programma allo stadio De Kuip di Rotterdam e sarà trasmesso in diretta su Dazn, Sky Sport Football, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252).

Dove vedere Feyenoord-Roma in diretta TV

Feyenoord-Roma, potrà essere seguita su Dazn e sui canali Sky: Sky Sport Football, Sky Sport 4K e su Sky Sport (canale numero 252 del satellite).

Feyenoord-Roma dove vederla in streaming

La partita tra Feyenoord e Roma di Europa League potrà essere seguita anche in streaming su Dazn e attraverso l'applicazione Sky Go, disponibile per gli abbonati Sky per smartphone, tablet e smart tv.

Feyenoord-Roma in Diretta: la cronaca

I tre precedenti tra le due squadre sorridono alla Roma: 2 vittorie e un pareggio. L'ultimo successo dei giallorossi ha un sapore dolcissimo, la finale di Conference League conquistata undici mesi fa a Tirana con gol decisivo di Zaniolo. In Europa League Feyenoord e Roma si sono affrontate in un ottavo di finale nel febbraio 2015. Dopo l'1-1 all'Olimpico, i giallorossi vinsero 2-1 al De Kuip e passarono il turno. In questa edizione gli olandesi hanno superato lo Shakhtar Donetsk negli ottavi di finale (1-1 all'andata, 7-1 al ritorno), mentre la Roma ha conquistato il pass battendo la Real Sociedad (2-0 all'andata all'Olimpico, 0-0 in Spagna).

Probabili formazioni Feyenoord-Roma

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Kocku, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. All. Slot

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Wijnaldum, Dybala; Abraham. All. Mourinho

ARBITRO: Sanchez (Spagna)

GUARDALINEE: Cabanero e Prieto

QUARTO UOMO: Grado

VAR: J. M. Munuera

AVAR: Cuadra

