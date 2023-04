Juve-Sporting Lisbona, dove vederla in tv e probabili formazioni

Partita: Juventus-Sporting Lisbona

Orario partita: ore 21

Canale Tv: Dazn, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), TV8

Pay TV Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Juve-Sporting Lisbona: orari e canali

Juventus-Sporting Lisbona, match valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League, è in programma all'Allianz Stadium di Torino e sarà trasmesso in diretta su Dazn, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite) e TV8.

Dove vedere Juve-Sporting Lisbona in diretta TV

Juve-Sporting Lisbona, potrà essere seguito soltanto su Dazn, TV8 e sui canali Sky: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite).

Juve-Sporting Lisbona dove vederla in streaming

La partita tra Juventus e Sporting Lisbona di Europa League potrà essere seguita dagli abbonati DAZN in diretta streaming scaricando l'app su dispositivi mobili o collegandosi al portale ufficiale tramite pc o notebook. Gli abbonati Sky potranno seguire la partita utilizzando l'applicazione Sky Go per smartphone, tablet e smart tv. Si potrà assistere all'incontro anche comprando l'evento sulla piattaforma live on-demand NOW.

Juve-Sporting Lisbona in Diretta: la cronaca

Sono due i precedenti tra Juventus e Sporting Lisbona. Le due squadre si sono affrontate due volte nell'ottobre 2017 nella fase a girone di Champions League (una vittoria e un pareggio per i bianconeri che staccarono il pass per gli ottavi di finale chiudendo al secondo posto il girone dietro al Barcellona, terzo lo Sporting). Negli ottavi di finale dell'attuale edizione di Europa League la Juventus di Allegri ha superato il Friburgo battendolo sia all'andata che al ritorno (1-0, 0-2). Lo Sporting Lisbona di Ruben Amorim ha invece eliminato l'Arsenal (2-2 all'andata in Portogallo, 5-3 ai rigori per i portoghesi all'Emirates Stadium).

Probabili formazioni Juve-Sporting Lisbona

JUVENTUS (3-4-2-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Chiesa; Milik. All. Allegri.

SPORTING (3-4-3): Adan; St.Juste, Inacio, Coates; Esgaio, Gonçalves, Morita, Matheus Reis; Edwards, Chermiti, Trincao. All. Amorim.

ARBITRO: Meler (Turchia)

GUARDALINEE: Eyisoy-Ersoy

QUARTO UOMO: Kardesler

VAR: Brisard (Francia)

AVAR: Bitigen (Turchia)

Juve-Sporting Lisbona segui la diretta sul nostro sito