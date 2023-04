Lamela graziato dall'arbitro. I tifosi del Manchester si scatenano: "Da ergastolo"

I tifosi del Manchester United furiosi con Erik Lamela. L'ex fantasista della Roma è stato protagonista di un'entrata durissima su Casemiro, nel corso dell'andata dei quarti di finale di Europa League. Lamela, anticipato dall'avversario in un contrasto a centrocampo, è ricaduto con entrambi i piedi su Casemiro, che ha iniziato a contorcersi a terra dal dolore. Il direttore di gara, il tedesco Zwayer, ha ammonito'ex giallorosso.

"Un fallo da ergastolo"

Le proteste dei giocatori del Manchester sono state immediate. L'arbitro è stato poi richiamato al Var per rivedere le immagini, ma ha confermato la sua scelta, decidendo di non espellere l'ex romanista. Sui social i tifosi inglesi si sono scatenati. "A parti invertite a Casemiro avrebbero dato l'ergastolo", il commento di diversi utenti sul web.