Sporting Lisbona-Juve, ecco l'arbitro del match di Europa League

È stato designato l'arbitro del match tra Sporting Lisbona e Juventus , valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e in programma giovedì, allo stadio Alvalade di Lisbona, con fischio d'inizio fissato alle ore 21.

Sporting Lisbona-Juventus a Letexier

L'arbitro sarà François Letexier. Il fischietto francese non ha precedenti con la Juventus, mentre ne vanta due con lo Sporting Lisbona con score positivo per i portoghesi (una vittoria e un pareggio). L'ultimo "incrocio" è proprio relativo all'attuale edizione dell'Europa League, quando i biancoverdi pareggiarono tra le mura amiche per 1-1 contro il Midtjylland nel turno dei play off. Gli assistenti di Letezier saranno Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, quarto ufficiale Stéphanie Frappart. Al Var l'olandese Pol van Boekel. avar il connazionale Rob Dieperink.