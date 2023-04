Juve, due rientri in vista dello Sporting: out un attaccante

È una giornata cruciale per la Juventus che nel pomeriggio conoscerà l'esito dell'udienza del Collegio del Garanzia del Coni contro la penalizzazione di quindici punti in classifica. I bianconeri, però, devono necessariamente pensare anche al campo in vista del match di domani che giocheranno in casa dello Sporting per il ritorno dei quarti di finale di Europa League.