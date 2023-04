Europa League, la Juve vuole la semifinale: quanto vale la qualificazione

La Juventus questa sera affronterà lo Sporting Lisbona . I bianconeri partiranno dalla vittoria dell'andata, decisa da una marcatura di Gatti . Basterà non perdere in terra portoghese per accedere tra le prime quattro della competizione . Ma quanto vale il passaggio del turno?

Ecco quanto vale il passaggio del turno

Secondo Calcio e Finanza, la Juventus ha già incassato 53 milioni per il percorso in Champions League. In Europa League, invece, sono arrivati 500mila euro per la qualificazione agli spareggi contro il Nantes, ai quali ci sono da aggiungere 1.2 milioni di euro per l'approdo agli ottavi di finale e 1.8 milioni per l'accesso ai quarti di finale, ottenuta grazie alla vittoria nel doppio confronto con il Friburgo. L'accesso in semifinale porterebbe nelle casse bianconere 2.8 milioni che permetterebbero di raggiungere un guadagno complessivo di 10 milioni di euro.