ROMA - Un ritorno all'Olimpico atteso un anno. Francesco Totti si riprendere il suo stadio Olimpico in occasione della cruciale partita di stasera per la Roma di Mourinho, chiamata ad una vittoria contro il Feyenoord per proseguire il suo cammino europeo. L'ex capitano giallorosso è stato immortalato dalle telecamere di Sky nel tunnel che porta agli spogliatoi. Non si vedeva allo stadio dallo scorso maggio per Roma-Leicester, una notte da brividi per i tifosi giallorossi.