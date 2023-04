Europa League, Siviglia e Bayer Leverkusen in semifinale

ROMA - Sono Bayer Leverkusen e Siviglia ad approdare alle semifinali di Europa League . I tedeschi, dopo il pareggio per 1-1 all'andata, vincono in casa dell'Union Saint-Gilloise con il risultato di 4-1 e approdano al turno successivo dove troveranno la vincente di Roma-Feyenoord. Pari all'andata anche tra Siviglia e Manchester United (2-2), ma gli spagnoli calano il tris e vanno in semifinale contro la Juventus .

Union Saint-Gilloise-Bayer Leverkusen 1-4

Pronti-via e Leverkusen in vantaggio al 2': Diaby entra in area, supera Moris e insacca di sinistro. Il raddoppio arriva al 37': Hlozek, dalla destra, mette il pallone in mezzo dove Bakker lo devia in fondo alla rete, 2-0. Nella ripresa, il Bayer allunga ulteriormente: il portiere dell'Union Saint-Gilliose, Moris, viene pressato da Bakker, il pallone arriva a Frimpong che cala il tris tedesco. La reazione dei padroni di casa è immediata, con la rete dell'1-3 dirmata da Terho. Ma al 79' la quarta rete del Leverkusen, firmata Hlozek, ha il sapore del sipario.

Siviglia-Manchester United 3-0

Siviglia in vantaggio all'8': clamoroso pasticcio tra De Gea e Maguire, En Nesyri fa suo il pallone e lo mette in gol, 1-0. Al 40' il Siviglia si vede annullata a Ocampos la rete del 2-0 (offside di Acuna) che viene però solo rimandata ad inizio ripresa: corner di Rakitic e deviazione in rete di Bade. All'81 arriva anche il tris: ancora un pasticcio di De Gea che esce sbagliando il controllo del pallone, En Nesyri ne approfitta e mette in rete, 3-0.