Castro, la gioia e il messaggio alla Juve: "Il Siviglia si trasforma..."

È già viva l'attesa per le semifinali di Europa League . La Juve, come noto, troverà il Siviglia . Gli spagnoli hanno eliminato il Manchester United, confermandosi protagonisti nella competizione che hanno già vinto in sei occasioni.

La gioia del presidente Castro e il messaggio alla Juve

Il presidente del Siviglia, José Castro, si è espresso così dopo la vittoria sui Red Devils e in vista del match con la Juve: "Se abbiamo sei Europa League e stiamo lottando per la settima, è perché abbiamo sempre puntato più di chiunque altro in questo torneo. Abbiamo un'aureola speciale, ci sono momenti che si fanno difficili e la squadra si è trasformata. La partita di oggi è stata pazzesca, vigore, forza, coraggio, successo... Il Siviglia è in grado di fare qualsiasi cosa in questa competizione. Non dobbiamo suonare le campane. Dobbiamo giocare la semifinale. Ogni volta che abbiamo raggiunto i quarti siamo stati campioni , vediamo cosa succede ora".