Roma, febbre semifinali: è delirio verso il Leverkusen

Oltre ventimila biglietti venduti solo per la gara d’andata. Di cui 14mila staccati di notte , subito dopo il fischio finale contro il Feyenoord. Un’attesa incredibile per la sfida di ritorno quando i biglietti per la partita in casa del Bayer Leverkusen saranno circa 1800. I romanisti vogliono esserci ed è già sicuro che i sold out saranno due: l’Olimpico sarà pieno e i tagliandi di settore ospiti saranno polverizzati in pochissimo tempo. D’altronde, c’è chi ha acquistato i biglietti per volare in Germania già durante i supplementari contro il Feyenoord. Tanto per fare un esempio: un biglietto aereo per Colonia al momento del gol di El Shaarawy costava 90 euro , quando ha segnato Pellegrini veniva più del doppio.

L’andata

Prima di pensare alla sfida tedesca, la Roma dovrà concentrarsi sull’andata dell’11 maggio. L’Olimpico sarà tutto esaurito, ci saranno i tifosi tedeschi e, soprattutto, ci sarà una prova importante per l’ordine pubblico visto che contemporaneamente sono in programma gli Internazionali di tennis. La società ha messo subito in vendita i biglietti nella notte dopo il Feyenoord e i tifosi hanno risposto in massa. Tre le fasi di vendita: fino alle 16 del 24 aprile gli abbonati Serie A potranno esercitare il diritto di prelazione a un prezzo dedicato, sul proprio posto o anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione. Per motivi organizzativi della Uefa, i titolari di abbonamento di tribuna Monte Mario centrale sud (dalla fila 11 alla fila 25), non potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto, ma potranno comunque effettuare l’acquisto in altri posti tra quelli disponibili. La fase 2 è riservata ai soli possessori di abbonamento Coppe (non titolari di abbonamento Serie A). A partire dalle ore 16 di lunedì 24 aprile, e fino alla stessa ora di mercoledì 26 aprile, gli abbonati solo Coppe potranno esercitare il diritto di prevendita a un prezzo dedicato su tutti i settori disponibili. La vendita libera avrà inizio alle ore 16 di mercoledì 26 aprile e ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.

Il ritorno

Non ci sono, invece, ancora indicazioni per la partita di ritorno. Il Bayer ha messo in vendita i tagliandi per la partita e sono andati esauriti in tre ore, segno che anche a Leverkusen l’attesa è altissima. La BayArena, un gioiellino da 30mila posti, sarà un ambiente caldissimo, ma i romanisti sono pronti a farsi sentire. Come raggiungeranno Leverkusen? In charter oppure via Dusseldorf (35 minuti di treno) o Colonia (30 minuti). In alternativa c’è Dortmund: il treno però, in questo caso, ci mette più di un’ora.