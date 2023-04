Juve, provocazione da Siviglia: "Non usciranno vivi dal Sanchez-Pizjuan"

In casa Siviglia si pensa già alla semifinale di Europa League contro la Juventus . I lusitani hanno come obiettivo primario quello di vincere per la settima volta la seconda competizione più importante organizzata dalla UEFA, anche per salvare uan stagione che al momento li vede al tredicesimo posto nella Liga.

"Non usciranno vivi dal Sanchez-Pizjuan"

Come riportato dal sito ufficiale del club, il vicepresidente José Maria del Nido ha caricato l'attesa con delle parole eloquenti in vista del doppio confronto con i bianconeri: "Mancano due partite per giocare una finale di UEFA e tre per, se abbiamo la fortuna di vincere, essere in Champions League . Dobbiamo andare a Torino con l'ambizione di ottenere un buon risultato per tornare a casa e, con l'atmosfera che c'era contro il Manchester, assicurarsi che nessuno lasci vivo Ramón Sánchez-Pizjuán". Poi ha proseguito: "Per noi è normale godersi questo tipo di partite . Essere uno dei quattro migliori d'Europa in UEFA Europa League è qualcosa di cui i tifosi del Siviglia sono orgogliosi".

"La Juve non sarà contenta di trovare il Siviglia"

Anche il presidente Castro si è soffermato sulla semifinale tra Sivigilia e Juventus: "Nei giorni scorsi la squadra è uscita al top , non solo con queste otto partite di campionato rimaste, ma anche con la semifinale di UEFA Europa League. Sappiamo tutti quanto sarà complicato a causa del potenziale del rivale. Anche il Manchester era potente e sicuramente la Juventus non si è divertita che sia il Sevilla FC, massimo campione di Europa League, contro il quale toccherà giocare la semifinale".