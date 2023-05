Il pronostico di Rudi Voeller: "Roma in Champions e Bayer in finale"

"Auguro alla Roma di finire tra le prime quattro in Serie A e che ci ritroviamo la prossima stagione in Champions League. Ma penso che dopo 30 anni il Bayer Leverkusen meriti di alzare al cielo un trofeo". Rudy Voeller è il doppio ex della sfida tra i giallorossi e i tedeschi, semifinale di Europa League. L'ex centravanti ricorda con affetto la sua esperienza nella capitale: "Roma è la città più bella del mondo, sempre piena di turisti, soprattutto dopo la pandemia. Personalmente, amo il quartiere di Trastevere, che è il cuore nel mezzo della città vecchia. Ci sono molti piccoli ristoranti dove si può mangiare bene ed economicamente. Un bicchiere di vino e sei felice". Indimenticabile il coro che la Curva Sud gli dedicò: "Presero spunto da una canzone di Lorella Cuccarini, molto in voga in quegli anni. Per me è bellissimo quando arrivo a Roma e i tassisti che mi vedono me la cantano. Spero che non cambierà nulla dopo le semifinali".