Roma-Bayer, Mourinho ritrova Oliver che lo fece infuriare: il motivo

ROMA - L’Uefa ha comunicato oggi le designazioni arbitrali per le due semifinali di Europa League in programma giovedì sera. La sfida tra Roma e Bayer Leverkusen verrà diretta dall’inglese Michael Oliver. Gli assistenti saranno Stuart Burt e Lee Betts, il 4º Uomo sarà Craig Pawson. Il Var è affidato a Stuart Attwell, Chris Kavanagh sarà l’uomo AVAR.

I precedenti

Michael Oliver non ha mai arbitrato una partita della Roma, ma ha avuto modo di incrociare nel suo cammino Josè Mourinho quando il tecnico portoghese allenava in Premier League. L’attuale allenatore della Roma non ha buoni ricordi dell’arbitro Oliver. “E’ quello che mi ha fischiato più rigori - dichiarò Mou in un’intervista del 2021 - il numero di rigori che ha assegnato contro la mie squadre è sorprendente”. Guardando le statistiche, Oliver ha fischiato 6 rigori contro le formazioni di Mourinho in 21 partite arbitrate, con una media di un penalty ogni 3,5 gare.