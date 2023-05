Roma- Bayer Leverkusen: dove vederla in tv

ROMA - Allo stadio Olimpico va in scena Roma-Bayer Lervekusen , gara valida per l'andata delle semifinali di Europa League . Fischio d'inizio alle ore 21. Dirige l'arbitro inglese Oliver.

Dove vedere Roma-Bayer Leverkusen in diretta TV

Roma-Bayer Leverkusen, sarà trasmessa in tv su Sky, Dazn e Tv8. Basterà connettersi all'app di Dazn da smart tv di ultima generazione, oppure usare una console di gioco come Playstation o Xbox o un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Firestick Tv e TIMVISION Box. Anche Sky trasmetterà il match sui canali Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (253).

Roma-Bayer Leverkusen dove vederla in streaming

Roma-Bayer Leverkusen in Diretta: la cronaca

Questa semifinale non coincide con il miglior momento della Roma. La squadra di José Mourinho infatti, non vince in campionato da quattro giornate con l’ultimo successo giallorosso è arrivato proprio in Europa League nel ritorno dei quarti contro il Feyenoord. Anche il Leverkusen nelle ultime settimane ha faticato, conquistando un solo successo nelle ultime quattro partite.

