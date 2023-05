Formazioni Roma-Bayer Leverkusen, chi gioca e le scelte di Mourinho: diretta

ROMA - Il dubbio di Josè Mourinho è se schierare o meno Paulo Dybala dal primo minuto. Sarà invece in campo Bove, a centrocampo insieme a Matic: a loro il compito di bloccare le incursioni dei forti attaccanti tedeschi: A Pellegrini invece il ruolo nella doppia fase, quindi non solo sostenere il reparto in fase di copertura, ma anche favorire occasioni per un attacco che - a maggior ragione senza Dybala - fa fatica a segnare e a trovare buone occasioni da gol. In un match così importante, potranno essere utili anche i calci piazzati, e dai piedi del capitano partono non solo le punizioni dirette, ma anche quelle indirette oltre che i calci d’angolo. Serviranno anche le occasioni di testa, non solo con Abraham, ma anche con Mancini, Cristante e Ibanez. Il brasiliano è chiamato al riscatto dopo l’errore contro l’Inter. Convocati per la partita anche i tre giovani inseriti nella lista Uefa B, Cherubini, Missori e Faticanti. Sulla fascia destra Mou darà una nuova occasioni a Celik, pronto a bloccare Wirtz sulla fascia destra. Spinazzola invece se la dovrà vedere con la temibile coppia a destra composta da Diaby e Frimpong: a lui il compito di ritrovare il giusto passo (ben diverso da quello visto sabato scorso) e riuscire a tenere basso il terzino del Leverkusen.