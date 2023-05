Juve-Siviglia: dove vederla in tv

TORINO - All'Allianz Stadium va in scena Juve-Siviglia , gara valida per l'andata delle semifinali di Europa League . Fischio d'inizio alle ore 21. Dirige l'arbitro tedesco Siebert .

Partita: Juve-Siviglia

Orario partita: ore 21

Canale Tv: Rai Uno, Sky Sport Uno, Dazn

Pay TV Streaming: RaiPlay, Dazn, Sky Go, Now

Juve-Siviglia orari e canali

Juve-Siviglia, gara valida per l'andata delle semifinali di Europa League, è in programma all'Allianz Stadium di Torino e sarà trasmessa in diretta su Rai Uno, Sky e Dazn.

Dove vedere Juve-Siviglia in diretta TV

Juve-Siviglia, sarà trasmessa in tv su Rai Uno, Sky e Dazn. Basterà connettersi all'app di Dazn da smart tv di ultima generazione, oppure usare una console di gioco come Playstation o Xbox o un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Firestick Tv e TIMVISION Box. Anche Sky trasmetterà il match sui canali Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252).

Juve-Siviglia dove vederla in streaming

Juve-Siviglia, gara valida per l'andata delle semifinali di Europa League, sarà visibile in streaming su RaiPlay oppure, se abbonati, attraverso la app Sky Go e DAZN. Altra opzione a pagamento (previo sottoscrizione del pass sport previsto) è NOW, il servizio di streaming on demand di Sky che offre il meglio della programmazione sportiva dell'emittente satellitare. I dispositivi da utilizzare sono quelli abituali, fissi (pc) e mobili (smartphone, notebook, tablet).

Juve-Siviglia in Diretta: la cronaca

La Juve arriva all'appuntamento dopo aver eliminato lo Sporting Lisbona ai quarti di finale e aver espugnato per (2-0) il campo dell'Atalanta in campionato. Il Siviglia è invece approdato in semifinale, dopo aver prevalso sul Manchester United, mentre nell'ultimo turno di campionato (Liga) gli spagnoli hanno piegato l'Espanyol (3-2).

Juve-Siviglia, segui la diretta sul nostro sito