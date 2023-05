Juve-Siviglia, i convocati di Allegri: la decisione su Bremer

Resi noti i convocati di Allegri per il match di questa sera con il Siviglia, valido per la gara d'andata delle semifinali di Europa League. Il tecnico bianconero dovrà fare a meno di De Sciglio, così come di Bremer che si è fermato a causa di un affaticamento. Sono gli unici due assenti per la sfida ai lusitani dell'Allianz Stadium.