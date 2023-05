Formazioni Juve-Siviglia, chi gioca e le scelte di Allegri: diretta

TORINO - In casa Juve, in caso di 4-3-3, davanti a Szczesny potrebbe toccare ad una coppia centrale di difesa composta da Gatti e Bonucci, con Cuadrado a destra e Danilo, più bloccato, sulla sinistra. In mediana agirebbe il terzetto Fagioli-Locatelli-Rabiot a supporto del tridente Di Maria-Vlahovic-Chiesa. L’alternativa porta al più abituale 3-5-1-1. In questo caso Chiesa lascerebbe il posto a Kostic sul lato sinistro di una linea di centrocampo a cinque, completata da Cuadrado a destra, Locatelli in regìa e Fagioli e Rabiot mezzali. In difesa ci sarebbe quindi il ballottaggio Bonucci-Rugani per completare il reparto con Gatti e Danilo.