Roma-Bayer Leverkusen, le pagelle: Cristante salva, Abraham brilla

Mourinho (all.) 7,5

Sono le sue partite, e si vede. Prepara perfettamente la gara, poi guida la Roma col joystick e non sbaglia una mossa. Con tanti senatori in panchina la sua squadra non molla di un centimetro e corregge le sbavature del primo tempo e nella ripresa si gode una Roma ben piazzata e sempre sul pezzo.

Rui Patricio 5,5

Il grande brivido a tre minuti dalla fine con l’uscita sbagliata che stava per regalare il gol al Bayer.

Mancini 7

Marca a uomo Wirtz, il pericolo numero uno, e lo annulla. Solita prestazione attenta, di carattere. Non sbaglia nulla.

Cristante 7

Il muro della Roma. Salva il gol a porta vuota mettendo il petto sul tiro di Frimpgon. L’Olimpico esulta come una rete segnata.

Ibañez 6,5

Solo in area colpisce di testa e strozza l’esultanza per la grande parata del portiere. Un’ottima partita in difesa, stavolta senza errori come accaduto contro l’Inter. La condizione è in netto miglioramento.

Celik 6,5

Sulla destra tiene a bada Wirtz insieme a Mancini e quando può prova a ripartire e spesso si rende pericoloso creando pericoli a Bakker.

Bove 7,5

Fa tutto lui: fa partire l’azione saltando due avversari, poi serve Abraham in area ed è tenace a ribattere il pallone in porta dopo il salvataggio iniziale. Un gol essenziale per la Roma ed emozionante per lui. Da romano e romanista. E si prende la standing ovation dell’Olimpico.

Wijnaldum (31’ st) sv