Roma-Bayer 1-0, la moviola: Oliver risparmia il rosso a Tah

Arbitro: Oliver 5,5

L’errore più evidente del primo tempo di Michael Oliver, non troppo convincente nell’attività di prevenzione e nella coerenza degli interventi disciplinari, è il mancato cartellino giallo a Tah per l’intervento su Abraham al 17’. L’arbitro inglese, che inizialmente aveva lasciato continuare il gioco con palla alla Roma, torna sui passi, dopo aver giudicato non concretizzato il vantaggio, e concede un calcio di punizione diretto, ma, erroneamente, non prende il provvedimento disciplinare: il giocatore del Bayer era in ritardo e con lo scarpino sollevato da terra. L’imprudenza era evidente.