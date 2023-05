Dybala si carica per il Bayer: "La mano de Dios" a tutto volume!

Note dallo spogliatoio

Dopo aver svolto un allenamento personalizzato a Trigoria insieme al difensore Smalling, che a sua volta sta tentando il recupero per il match che potrebbe consegnare alla Roma un posto nella finale di Budapest, la Joya ha postato un video in cui si vedono il centrocampista Camara e il team manager Cardini scherzare con lui con una colonna sonnora speciale. Le note di sottofondo, trasmesse a tutto volume, sono infatti quelle della canzone "La mano de Dios" dedicata a Diego Armando Maradona, idolo di tutti gli argentini con Dybala che non fa di certo eccezione.