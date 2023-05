Siviglia, euforia alle stelle: c'è un dato che preoccupa la Juve

Il match tra Siviglia e Juventus, in programma giovedì sera per il ritorno delle semifinali di Europa League, si giocherà in un Sanchez-Pizjuan gremito in ogni ordine di posto. C'è grande euforia tra i lusitani per una sfida che potrebbe proiettare la squadra di Mendilibar in finale, con l'obiettivo di vincere la settima Europa League.