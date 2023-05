Europa League, ecco l'arbitro di Siviglia-Juve: annullò tre gol a Morata

Makkelie, i precedenti con Siviglia e Juventus

Makkelie ha diretto due volte la Juventus, entrambe in Champions League. Il primo precedente risale al settembre del 2019, quando i bianconeri impattarono in casa dell'Atletico Madrid con il risultato di 2-2. Nell'ottobre dell'anno successivo, l'olandese fu l'arbitro del match perso dalla Juve col Barcellona per 2-0, dove annullò tre gol a Morata per fuorigioco. Bilancio positivo per il Siviglia con il direttore di gara olandese: sono quattro i precedenti con due vittorie, un pareggio e una sconfitta.