Bayer-Roma, Mourinho impazzisce di gioia al triplice fischio

LEVERKUSEN (GERMANIA) - La Roma è in finale di Europa League. La squadra di Mourinho grazie all'1-0 dell'andata firmato Bove e allo 0-0 nella gara di ritorno elimina il Leverkusen e vola a Budapest. Una gara difficile per i giallorossi che nella sfida hanno perso anche Spinazzola e Celik per infortunio. Al triplice fischio però può esplodere la gioia, anche quella dello Special One.