Qualificazioni Europa League, tutti i risultati: lo Slavia Praga batte lo Zorya

Le qualificazioni di Europa League questa sera vedranno impegnate venti formazioni che si contenderanno - con gare di andata e ritorno - l’ingresso alla fase a gironi della competizione. Le prime due sfide andate in scena sono state Hacken-Aberdeen e Slavia Praga-Zorya. Sono in corso altre otto partite che indirizzeranno la qualificazione che verrà certificata nelle sfide di ritorno in programma giovedì 31 agosto.

I primi due verdetti

La partita di andata dei Preliminari di Europa League ha premiato i cechi dello Slavia Praga che hanno battuto per due a zero gli ucraini dello Zorya. La formazione biancorossa ha risolto la sfida nei minuti finali grazie alla reti di Tijani e Masopust. L’altra partita andata in scena nel tardo pomeriggio tra gli svedesi dell'Hacken e gli scozzesi dell’Aberdeen si è conclusa sul punteggio di 2-2. I padroni di casa non sono stati in grado di sfruttare il doppio vantaggio firmato da Layouni e Sadiq. Nell’ultima parte di gara gli ospiti hanno prima accorciato le distanze con Miovski, e poi hanno ottenuto il prezioso pareggio grazie alla rete di Devlin.

Gli altri risultati

Rotondo successo dell'Ajax che vince in Bulgaria contro il Ludogorets per 4-1 e mette una seria ipoteca sulla qualificazione. Gli olandesi segnano tre gol nel primo tempo - doppietta di Kudus e gol di Brobbey - nella ripresa Kudus firma la tripletta personale firmando il poker dei Lancieri. Per i bulgari Verdon salva l'onore segnando il gol della bandiera. Vince anche la Dinamo Zagabria che batte lo Sparta Praga per 3-1. Il Qarabag coglie in Slovenia un successo prezioso per 2-0 contro il Ljubljana. Il Royale Union supera per 2-0 il Lugano, lo Slovan Bratislava vince con il minimo scarto contro i ciprioti dell'Aris: in Slovacchia finisce 2-1 per i padroni di casa. Ancora in bilico la sfida tra Klaksvik e Tiraspol: uno a uno, la qualificazione si deciderà nella partita di ritorno.