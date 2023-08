Sorteggio Europa League, dove vederlo in tv e streaming: orario e data

Roma e Atalanta aspettano di conoscere gli avversari dei gironi di Europa League . Il sorteggio andrà in scena il 1° settembre alle ore 13 . I giallorossi di Mourinho cercano la vendetta dopo la finalissima persa ai rigori contro il Siviglia nella passata edizione di Europa League: adesso la corsa alla finale ricomincia da capo. La cerimonia andrà in scena a Montecarlo presso il 'Grimaldi Forum'.

Sorteggio Europa League, dove vederlo in tv e streaming

Il sorteggio dei gironi di Europa League si potrà seguire in diretta tv il 1° settembre alle ore 13 su Sky Sport. Ampia la scelta dello streaming: basterà accedere a Sky Go, Now TV, DAZN o sul canale ufficiale Youtube della UEFA.