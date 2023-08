Roma, le possibili avversarie per il girone di Europa League

ROMA - Dopo la fine delle qualificazioni è completo il quadro delle squadre che si presenteranno al via dell'Europa League, dove sarà ancora protagonista la Roma battuta solamente ai rigori dal Siviglia nell'ultima finale. Nel sorteggio in programma al Grimaldi Forum di Monaco (1 settembre) i giallorossi sono tra le squadre di prima fascia insieme a West Ham (Eng), Liverpool (Eng), Ajax (Ned), Villarreal (Esp), Leverkusen (Ger), Atalanta e Rangers (Sco). Dalle altre tre urne saranno sorteggiate le avversarie della Roma (una per ogni fascia) nella fase a gironi.