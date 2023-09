Girone Europa League Roma: tutte le avversarie

MONACO - Dopo la finale persa ai rigori contro il Siviglia a Budapest la Roma di José Mourinho è pronta a rituffarsi nell'Europa League e dal sorteggio andato in scena al Grimaldi Forum di Montecarlo ha conosciuto le avversarie del girone.

Europa League, sorteggio gironi: ecco le avversarie della Roma

Inserita in prima fascia, la Roma è finita nel Gruppo G dove incontrerà i cechi dello Slavia Praga (seconda fascia), i moldavi dello Sheriff Tiraspol (terza fascia) e gli svizzeri del Servette (quarta fascia). Per conoscere il calendario del raggruppamento bisognerà attendere sabato (2 settembre, ore 12). La finale della Uefa Europa League 2023/24 si giocherà il 22 maggio 2024 alla 'Dublin Arena', in Repubblica d'Irlanda.

Europa League, tutte le partecipanti

FASCIA 1 - West Ham (ENG), Liverpool (ENG), Roma (ITA), Ajax (NED), Villarreal (ESP), Leverkusen (GER), Atalanta (ITA), Rangers (SCO).

FASCIA 2 - Sporting (POR), Slavia Praga (CZE), Rennes (FRA), Olympiacos (GRE), Real Betis (ESP), Lask (AUT), Marsiglia (FRA), Qarabag (AZE).

FASCIA 3 - Molde (NOR), Brighton (ENG), Sheriff Tiraspol (MDA), Union SG (BEL), Friburgo (GER), Sparta Praga (CZE), Maccabi Haifa (ISR), Sturm Graz (AUT).

FASCIA 4 - Tolosa (FRA), AEK Athene (GRE), TSC Backa Topola (SRB), Servette (SUI), Panathinaikos (GRE), Raków Czestochowa (POL), Aris Limassol (CYP), Hacken (SWE).