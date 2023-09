Roma, il calendario dell'Europa League: tutte le date delle sfide

ROMA - Inserita nel Gruppo G con Slavia Praga, Sheriff Tiraspol e Servette , la Roma adesso conosce anche il calendario che dovrà affrontare in Europa League . La Uefa ha infatti pubblicato i calendari ufficiali della fase a gironi, che vedrà i giallorossi iniziare il 21 settembre alle 18.45 in casa dello Sheriff Tiraspol.

Il calendario della Roma in Europa League

Dopo la gara inaugurale contro i moldavi, il 5 ottobre è il momento del primo match casalingo contro il Servette (ore 21), mentre il 26 ottobre, sempre all'Olimpico e alle 21, toccherà allo Slavia Praga affrontare la squadra di Mourinho. Le partite di ritorno inizieranno il 9 novembre alle 18.45, con la sfida in Repubblica ceca sempre contro lo Slavia Praga. In seguito ci sarà il 30 novembre un'altra gara esterna sul campo del Servette (ore 21), per poi concludere a Roma contro lo Sheriff Tiraspol il 14 dicembre alle 18.45.