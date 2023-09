Probabili formazioni Atalanta-Rakow: Gasperini con Lookman e De Ketelaere

BERGAMO - Il cammino dell' Atalanta in Europa League comincia dal Gewiss Stadium di Bergamo contro i polacchi del Rakow per la 1ª giornata del girone D. Calcio d'inizio alle 21.

La probabile formazione di Gasperini

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

La probabile formazione di Szwarga

RAKOW (3-4-2-1): V. Kovacevic; Racovitan, A. Kovacevic, Rundic; Tudor, Papanikolaou, Berggren, Sorescu; Celuba, Nowak; Piasecki. Allenatore: Szwarga.

Gasperini senza Scamacca, spazio a De Ketelaere-Lookman

L'infortunio di Scamacca riduce drasticamente le scelte in attacco di Gasperini: spazio alla coppia Lookman-De Ketelaere, con Pasalic sulla trequarti e Koopmeiners a centrocampo in coppia con De Roon. Conferma per la difesa Toloi-Scalvini-Kolasinac, Ruggeri e Zappacosta sulle fasce. Szwarga schiera Piasecki unica punta, supportato dai due trequartisti Nowak e Celuba.

