Atalanta-Rakow, dove vederla in tv

Atalanta-Rakow: orari e canali

La gara tra Atalanta e Rakow è in programma alle ore 21 al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà visibile su Sky, Dazn. e sul canale in chiaro Tv8.

Dove vedere Atalanta-Rakow: in diretta TV

Atalanta-Rakow sarà visibile in diretta tv su Dazn, Sky e Tv8. Per seguire la partita su Dazn, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Su Sky la gara sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (252). Per seguire la gara in chiaro bisognerà sintonizzarsi su Tv8, al canale 8 del digitale terrestre.

Dove vedere Atalanta-Rakow in streaming

La partita Atalanta-Rakow sarà visibile in streaming accedendo alle applicazioni di Dazn, Sky Go e Now Tv.



Atalanta-Rakow in diretta: la cronaca

Sfida inedita quella tra Atalanta e Rakow che non si sono mai incontrate in gare ufficiali. I nerazzurri arrivano dal ko subito in rimonta a Firenze, mentre i campioni di Polonia, che hanno fallito la qualificazione in Champions (eliminati dai danesi del Copenaghen), sono reduci da tre vittorie consecutive. Qui le probabili formazioni

