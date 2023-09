Dramma in Europa League: ingoia un'ape in allenamento e finisce in ospedale

GRAZ (Austria) - Bruttissima disavventura per Javi Serrano, centrocampista 20enne dello Sturm Graz (in prestito dall'Atletico Madrid) alla vigilia dell'esordio degli austriaci in Europa League contro lo Sporting Lisbona. Il giovane spagnolo è rimasto sotto shock dopo aver ingoiato un'ape mentre si allenava con i compagni per preparare l'impegno di questa sera. Serrano è stato subito curato con cubetti di ghiaccio per prevenire il gonfiore al collo, prima della corsa in ospedale che ha fortunatamente rivelato come il calciatore non sia allergico alle api. Ad ogni modo, per sicurezza, a Serrano è stato somministrato del cortisone per scongiurare altre conseguenze. Logicamente il calciatore non è stato inserito nella lista dei convocati per la sfida allo Sporting Lisbona di questa sera.