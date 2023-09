Roma, Svilar rilanciato da Mourinho: in estate ha lavorato per migliorare

Una nuova occasione da sfruttare, Mile Svilar è pronto a scendere in campo per guadagnarsi la fiducia di Mourinho e dei suoi compagni di squadra. O meglio, conquistarsi quella sul campo perché al Fulvio Bernardini tutti dicono solo cose positive del ragazzo che lavora no stop, e che è sempre molto gentile e cordiale con tutti. Insomma, Mile si fa voler bene, ma adesso vuole anche trovare quella grinta e attenzione in mezzo ai pali per cercare di giocare più partite possibili in questa sua seconda stagione in giallorosso. Stasera scenderà in campo dal primo minuto, una nuova occasione da sfruttare e concessa da Mourinho per dargli qualche minuto e far riposare il suo titolare: «Gioca Svilar, gioca perché Rui ha giocato una grande partita contro Empoli, abbiamo vinto perché non ha preso gol. Se ci fosse stata qualche critica verso Rui, avrebbe giocato lui al 100%». Spazio a Svilar, un’opportunità per mettersi in mostra per dimenticare la prima stagione alla Roma, non proprio esaltante. Ed è un eufemismo.