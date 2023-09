Tiraspol, il reportage: lo Stato che non c’è, il russo e la guerra vicina

Lo Stato che non c’è spunta all’improvviso, dopo un ponticello che supera il confine naturale della regione: il fiume Dnestr. È il check-point tra due mondi. Di qua la Moldavia , che dopo la disgregazione sovietica si è appropriata a modo proprio delle abitudini occidentali ospitando una maggioranza rumena. Di là la Transnistria, che si è proclamata indipendente nel 1990. Nessuno l’ha mai riconosciuta ma tutti hanno comunque rispettato le differenze: una moneta autonoma che sembra uscita dal Monopoli, il rublo transnistriano, l’unica ammessa per i pagamenti; il russo come lingua universale; niente carte di credito, se non quelle prodotte da banche locali; statue di Lenin e di altri rivoluzionari bolscevichi per le strade di Tiraspol, la capitale dell’area, dove stasera giocherà la Roma ; palazzi moderni alternati a edifici di chiarissima matrice sovietica. Non si tratta tanto di nostalgia per il comunismo quanto di vicinanza politica e finanziaria: la Transnistria, che confina con l’Ucraina, è sostenuta dalla Russia di Putin. La guerra qui è vicina solo geograficamente, Odessa è a cento chilometri. Ma i rapporti con Mosca sono strettissimi.

I carri armati sul ciglio della strada

Non è proprio automatico il passaggio. Sconsigliatissima l’auto a noleggio per percorrere l’ora abbondante di strada da Chisinau, la capitale moldava, a Tiraspol. Siccome non c’è possibilità di comunicare in inglese con la polizia e con i militari, è bene affidarsi a una guida del posto. Noi l’abbiamo trovata grazie all’intercessione di Roberto Bordin, l’allenatore italiano dello Sheriff, disponibilissimo ad accogliere i giornalisti “avversari”. Miroslav detto Slava, sorriso d’oro e parabrezza dell’auto scheggiato, in termini di efficienza è inarrivabile. È stato lui alla dogana interna a spiegare il motivo del nostro viaggio. C’è comunque voluto del tempo perché al check-point, un insieme di casupole prefabbricate annunciate da un inquietante carro armato sul ciglio della strada, hanno voluto controllare i nominativi telefonando alla sede dello Sheriff. Solo dopo aver ricevuto l’ok siamo entrati. Il visto d’ingresso, un foglietto elettronico, dura cinque giorni: Slava ci raccomanda di non perderlo e sarà bene credergli sulla parola.

Il dominio economico

Sheriff a Tiraspol non è semplicemente una squadra. È soprattutto dominio economico. Rappresenta la holding fondata da Viktor Gushan, 61 anni, ex ufficiale del Kgb, patrimonio personale di 2 miliardi di dollari, che in gioventù si faceva chiamare appunto lo Sceriffo. Evidentemente, non era un tipo empatico quando si trattava di premere il grilletto. Gushan ha fatto fortuna dopo la fine dell’impero partendo da sigarette e alcolici, per poi espandersi attraverso carburanti, telecomunicazioni e media locali. E per concludere si è regalato una squadra di calcio, fiore all’occhiello di tutto lo sport moldavo. Insomma è un personaggio che attirerebbe una descrizione di Nikolai Linin, lo scrittore che ambientò la sua Educazione Siberiana proprio in Transnistria.

Un centro sportivo impressionante

La città non è esattamente un patrimonio Unesco ma il centro sportivo dello Sheriff è impressionante. Bordin ce l’aveva detto: «Rimarrete sorpresi, abbiamo dieci campi di calcio per allenarci, qui c’è tutto per un professionista». È proprio così. Lo stadio poi è piccolo ma modernissimo: profuma ancora di vernice per il recente restyling. Livello tecnico del team? Bassino. «Punto a restare in Europa» dice l’allenatore, che mira al terzo posto per gli spareggi Conference. Ma oggi per l’intera Transnistria, circa 350.000 abitanti, affrontare Mourinho è una grande occasione. Non si sa mai.