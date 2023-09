La Roma è pronta ad iniziare il suo cammino europeo. I giallorossi esordiranno contro lo Sheriff Tiraspol ma dovranno fare a meno di Mourinho, squalificato per le prime 4 partite di Europa League. Lo Special One dunque, non potendo sedere in panchina, vedrà la partita dagli spalti dello stadio Sheriff Main Arena, in tribuna stampa, insieme al suo match analyst Cerra.